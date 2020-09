V Fazaneriji se obeta spektakel, ki bo imel le eno napako. Tekma s slovitim PSV Eindhoven bo zaradi koronavirusa brez gledalcev. Zanimanje je takšno, da bi bil stadion razprodan v nekaj minutah in bi lahko napolnili več Fazanerij. Kako navijači podpirajo Muro, je bilo vidno včeraj dopoldne na zadnjem treningu. Obiskali so ga člani navijaške skupine Black Gringos, ki so prižgali bakle in igralcem ob vzklikih zaželeli srečo v dvoboju z nizozemskim velikanom. V Prekmurju na uradni tekmi še ni gostovalo tako ugledno moštvo, kot je PSV Eindhoven – evropski prvak leta 1988, zmagovalec pokala Uefa 1978, 24-kratni nizozemski prvak in devetkratni pokalni zmagovalec. Med letoma 2011 in 2014 je bil član PSV tudi Slovenec Tim Matavž, sicer pa so za klub z izjemno tradicijo igrali tudi Brazilca Romario in pravi Ronaldo, Ruud Gullit, Ruud van Nistelrooy, Arjan Roben… Najnovejša okrepitev je 33-letni Izraelec Eran Zahavi, ki je zadnje štiri sezone igral na Kitajskem in bil dvakrat najboljši strelec prvenstva. PSV, ki se je po včerajšnjem prihodu nastanil v hotelu v Mariboru, sinoči sploh ni treniral v Fazaneriji, ampak bodo igralci zelenico prvič videli šele danes poldrugo uro pred tekmo, ko bodo prišli na stadion.

Šimundža ima sloves odličnega taktika, zato se je temeljito pripravil na gostovanje nizozemskega kluba. »Čakajo nas garanje, trdo delo, pragmatičnost in tekmovalnost. Ker je PSV odigral le dve tekmi v nizozemskem prvenstvu, je bolj spočit, mi pa imamo veliko motivacijo, željo in energijo po dokazovanju. Verjamem, da lahko odgovorimo na silovit ritem Nizozemcev. PSV je zelo napadalna ekipa, ki zelo hitro menja položaje in izvaja pritisk že na nasprotnikovi polovici. Tako kot vsaka ekipa na svetu imajo tudi Nizozemci pomanjkljivosti. Če želimo razmišljati o napredovanju, moramo pokazati vse najboljše, kar premoremo,« je taktični načrt razkril 48-letni Šimundža.

Tujska legija Ararata z veliko individualne kakovosti

Celje nadaljuje tekmovanje v kvalifikacijah za ligo Evropa, potem ko je v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov izpadlo proti Moldeju. Zaradi dvourne časovne razlike so Celjani včeraj že zgodaj zjutraj s posebnim letalom iz Ljubljane odpotovali v prestolnico Armenije, kjer pa tekma zaradi težav z zelenico ne bo odigrana na nacionalnem stadionu Vazgen Sargsjana, ampak v centru nogometne akademije.

Forma Celjanov še ni takšna kot v minuli v šampionski sezoni. V slovenskem prvenstvu imajo po štirih tekmah le dve točki, a so na štajerskem derbiju z Mariborom že pokazali obetavno predstavo. Prav na predstavi v Ljudskem vrtu gradijo optimizem. »Znova se bližamo našim principom in kažemo podobo iz lanske sezone. Z remijem v Mariboru smo končali obdobje zakrčenosti in slabših rezultatov. Zaupam fantom, da bodo dali vse od sebe in da so sposobni odigrati dobro tekmo,« napoveduje trener Celja Dušan Kosić. Celjani so v vlogi favorita. Kosić od igralcev ne zahteva zmage, vztraja pa pri maksimalnem pristopu, ki je osnova za uspeh. Celjani so doslej pokazali pravi značaj in najboljše predstave, ko so bili v najtežjem položaju. Veliko bolj kot s tekmecem so se ukvarjali z lastno podobo na igrišču. »Ararat ima z igralci iz različnih držav veliko individualne kakovosti. Na igrišču kaže podobo resne ekipe. Ne delamo si utvar, da nas čaka lahko delo. Moramo biti kompaktni, agresivni, imeti dober prehod v napad, biti pogumni v dvobojih, dobivati druge žoge in ostati maksimalno zbrani vso tekmo,« je taktični načrt razkril Kosić.

Klub Ararat Armenia je bil ustanovljen leta 2017, združili pa so igralce erevanske nogometne akademije in mlade igralce kluba Pjunik. V vitrinah ima že dva naslova državnega prvaka. Lani je prišel do zadnjega kroga kvalifikacij za ligo Evropa, ko je bil boljši Dudelange iz Luksemburga po enajstmetrovkah. Letos je prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov izgubil z Omonio s Cipra z 0:1 po podaljšku, v drugem krogu kvalifikacij za evropsko ligo pa premagal luksemburško Folo Escah s 4:3. Še v 91. minuti je zaostajal 1:3, nato pa z goloma z dveh enajstmetrovk izsilil podaljšek, v katerem so dosegli gol za napredovanje. Trener je Španec David Campaña, najbolj zveneče ime pa 34-letni francoski zvezdnik Yoan Gouffran, nekdanji nogometaš Newcastla in Bordeauxa.

V primeru zmage bi se Celje v četrtem krogu kvalifikacij, ki odloča o uvrstitvi v skupinski del, doma pomerilo z beograjsko Crveno zvezdo, Mura pa v gosteh z zmagovalcem tekme Rosenborg – Alanyaspor.