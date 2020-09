Tožba ni politične, temveč poslovne narave, saj je Trump uvedel carine na uvoz, ki ga Tesla potrebuje za proizvodnjo. Zaradi carin so stroški poslovanja višji, kar se bo moralo poznati na ceni izdelkov. Tožba zahteva, da se carine ukinejo, Trumpova vlada pa podjetju vrne doslej plačane višje carine, so zapisali v družbi.

Tesla zahteva odpravo carin s seznamov tri in štiri, ki so se uveljavile leta 2018 oziroma 2019 in zadevajo več sto različnih surovin in izdelkov. Carine s seznama tri so prizadele 200 milijard uvoza s 25-odstotnim povišanjem, seznam štiri pa uvaja carine na 120 milijard uvoza s 7,5-odstotnim povišanjem.

Tesla je leta 2019 v skladu z odlokom o višjih carinah zahteval nekatere izjeme na uvoz grafita, silikonskega oksida in drugih materialov. Izjeme so bile odobrene in so veljale do avgusta letos.

"Carine so samovoljne, ker urad trgovinskega predstavnika ZDA ni dal na voljo dovolj časa za pripombe, ni upošteval vseh dejavnikov in ni racionalno povezal dejstva s svojimi odločitvami," piše v tožbi, ki je usmerjena na trgovinskega predstavnika Roberta Lighthizerja in vršilca dolžnosti službe za carine in meje Marka Morgana.