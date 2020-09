Pravi biser politične matematike pa je poslanka SMC Janja Sluga z izjavo, da daje vladi legitimnost 417.000 volilcev, ki so volili stranke koalicije. To je kakih 23 odstotkov vseh slovenskih volilnih upravičencev, tako da kaka huda legitimnost to ravno ni. To je 46 odstotkov vseh, ki so leta 2018 šli na volišča. Tudi ni ravno za do stropa skakati od navdušenja. Leta 2018 je bilo volilcev SMC 87.000 in so stranki prinesli 10 poslanskih mest. 87.000 volilcev SMC je to stranko volilo, ker je obljubljala levosredinsko koalicijo in, zaprmej, da nikoli ne bo šla v vlado z Janezom Janšo. Toliko o legitimnosti.

Danes bi SMC v vladi Janeza Janše po javnomnenjskih anketah volilo (ob enaki udeležbi kot leta 2018) 3600 volilcev, kar bi stranki prineslo natanko 0 poslanskih mest. A je dovolj politične matematike za legitimnost tega zapisa?