Da te njegove trditve ne držijo, navajam podatke Svetovne banke za leto 2017, in sicer delež prebivalcev nad 65 let po državah v Evropi v odstotkih: Slovenija 19,1 odstotka, Hrvaška 19,7, Avstrija 19,2, Bolgarija 20,8, Danska 19,7, Estonija 19,5, Finska 21,2, Francija 19,7, Nemčija 21,5, Grčija 20,4, Italija 23,0 Latvija 19,8, Malta 19,4, Portugalska 21,5, Španija 19,4, Švedska 19,9 odstotka.

Iz gornjih podatkov se jasno vidi, da je Slovenija po deležu starejših od 65 let šele na šestnajstem mestu med državami EU in da ni govora, da bi bila »najstarejša družba«, kar trdi poslanec.

Tema razgovora v TV-oddaji pri Štefančiču je bila ustanovitev demografskega sklada, pri čemer je NSi vložila svoj predlog zakona, s katerim naj bi kar politika prevzela še preostalo premoženje, ki so ga ustvarjale generacije Slovencev, in ga verjetno nato tudi privatizirala. Znano je, da je NSi prava neoliberalna stranka, ki naj bi privatizirala vse kar počez. Tudi zdravstvo bi radi privatizirali in so tudi proti ukinitvi dopolnilnega (obveznega) zdravstvenega zavarovanja itd.

Seveda pa imajo te zavajajoče (lažne) izjave Horvata neki cilj, ki hoče prikazati našo demografsko sliko v čim bolj črni luči, zato naj bi bili nujni izredni ukrepi, seveda v škodo sedanjih in bodočih upokojencev in davkoplačevalcev.

Jožef Horvat je tudi sicer znan po svojih zavajajočih trditvah, ki pa se nato, ko se jih odkrije, niti ne opraviči. Tako je nedavno napadal prejšnjo vlado in policijo, da so vohunili za njim. To je javno obelodanil in prijavil policiji, ki pa ga je v celoti demantirala. Ta poslanec se za te lažne izjave še do danes ni opravičil. Kaže, da je to standard in modus operandi stranke NSi.

Petra Lužnik, Ljubljana