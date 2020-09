Naliv potopil Reko v nekaj minutah, neurje tudi v Dalmaciji

Velikanske količine dežja, ki so v zelo kratkem času padle na območju Reke na Hrvaškem, so prebivalcem povzročile številne preglavice. Gasilci so večkrat posredovali zaradi poplavljenih objektov. Med drugim so reševali voznico, ki je zaradi visoke vode obtičala v enem od predorov na reških cestah. O neurju poročajo tudi iz Dalmacije.