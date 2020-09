Kranjsko naselje Mlaka bo prvo pametno naselje v MO Kranj. Digitalna tehnologija in pametni števci bodo zbirali podatke o porabi elektrike, vode, plina, pametni senzorji bodo spremljali promet. S tem bodo v MO Kranj pridobili pomembne podatke o dogajanju v naselju, na podlagi katerih bodo oblikovali prihodnje akcije in naložbe. Podatke bodo lahko spremljali tudi občani, če si bodo na svoj mobilni telefon ali tablico naložili aplikacijo, ki so jo pripravili sodelujoči v projektu Pametna Mlaka.

S spremljanjem trendov tudi nad kriminaliteto Tako denimo v pametno razsvetljavo sodita preračunavanje porabe električne energije in ogljičnega odtisa ter primerjava podatkov porabe električne energije za izbrana obdobja in med različnimi območji. Razsvetljava se bo prižigala in prilagajala moč osvetlitve glede na zunanje pogoje in potrebe – le ko bodo na javnih površinah ljudje ali promet – zato bo manj moteča za prebivalce. Če bodo senzorji zaznali občutne spremembe trenda, da bo na primer več dni zapored na nekem prostoru, čeprav ob enakih okoliščinah, manj ljudi kot sicer, bodo pristojni lahko takoj preverili vzrok spremembe, ali gre za kakšno nezaželeno dogajanje, povečano kriminaliteto v bližini in podobno, opisujejo na MO Kranj. Prebivalci Mlake bodo imeli ves čas v okviru »pametnega okolja« tudi neodvisen vpogled v podatke o kakovosti zraka neposredno z merilne naprave. Prejemali bodo opozorila o morebitnih nevarnostih, kot so onesnaženost zraka, neugodne vremenske razmere. Lahko bodo primerjali kazalnike s podatki ARSO, drugimi merilnimi mesti ali drugimi občinami. Pametni promet bo omogočal primerjavo podatkov o prometu za izbrana časovna obdobja in geografska območja, prikaz diagrama s podatki o gostoti prometa in hitrosti avtomobilov za določeno območje po urah, dnevih, tednih in mesecih ter prikaz napovedi gostote prometa po urah in dnevih. »Na podlagi analiz podatkov bo lažje načrtovati aktivnosti organov, ki skrbijo za varnost v prometu. Prav tako bo mogoče na daljavo upravljati prometno signalizacijo in v primeru nujne vožnje intervencijskim vozilom zagotoviti zeleni val,« pojasnjujejo na MO Kranj.