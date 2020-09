Med pobudami za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana (izvedbeni del) so na magistratu prejeli tudi pobudo za ureditev podzemne garaže na območju Trga prekomorskih brigad v Šiški. Kot so ob tem pojasnili na občini, so pobudo, ki se nanaša na ureditev širšega območja, že obravnavali, a da »stališče še ni dokončno izoblikovano«.

Je pa iz skupnih odgovorov občinskih oddelkov za urejanje prostora, za kulturo ter za gospodarske dejavnosti in promet razbrati, da so na območju trga, ki na eni strani meji na center urbane kulture Kino Šiška, na drugi pa na nekdanjo šišensko izpostavo upravne enote, nekatere spremembe v prihodnje vendarle predvidene. »Pričakujemo celovito ureditev tega prostora,« so pojasnili na občini in napovedali, da bi s prenovo ustreznejše mesto lahko dobil tudi tamkajšnji kip Orfeja iz leta 1969. »Že v času postavitve kipa se je načrtovala sprememba in ureditev Trga prekomorskih brigad,« so še dodali na občini.