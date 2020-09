Pobegi iz zaporov: Skrivni predori, helikopterji, lesena pištola in drugi triki za pobeg

Pobegi iz zapora so redki, a tisti, ki so uspešni, običajno pritegnejo veliko pozornost javnosti. Sploh kakšni filmski, v katerih nepridipravi pobegnejo s helikopterjem ali po predoru, ki so ga potrpežljivo kopali več let. Pobegle po večini ulovijo v nekaj ura ali dneh, so pa tudi taki, ki jih ne najdejo nikoli.