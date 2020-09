Valicon je v tokratni meritvi preverjal, kako priljubljeni so turistični boni med prebivalci in kakšno je njihovo mnenje glede učinkovitosti turističnih bonov kot podpore slovenskemu turizmu. Raziskava je pokazala, da je 36 odstotkov prebivalcev že uporabilo bon, 10 odstotkov jih ima že opravljeno rezervacijo, nadaljnjih 39 odstotkov pa jih namerava bon koristiti do konca leta. Da bodo bon podarili, je navedlo osem odstotkov prebivalcev, da ga ne bodo uporabili, pa jih zagotavlja sedem odstotkov.

V Valiconu ob tem izpostavljajo visok delež takih, ki bone še nameravajo porabiti. Na eni strani to kaže, da je med prebivalci Slovenija dojeta kot celoletna turistična destinacija, so podčrtali. Turistični boni niso bili toliko nadomestilo za običajne poletne počitnice izven Slovenije, kot pa predstavljajo priložnost za dodatne počitnice doma.

Drugi pomemben vidik pa je spodbuden z vidika dojemanja prihodnosti epidemiološke situacije. "Visok delež namere uporabe bonov do konca leta kaže, da so ljudje glede nadaljnjega razvoja dogodkov optimistični vsaj do te mere, da tolikšnega poslabšanja situacije, da bonov ne bi bilo mogoče koristiti, ne pričakujejo, navkljub vedno bolj pesimističnemu pogledu na razvoj situacije," so izpostavili v Valiconu.