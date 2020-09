»Priznanje je potrdilo vsem zaposlenim v podjetju BIA Separations, da so njihov trud in rezultati pomembni tudi za lokalno okolje,« je ob prejemu priznanja komentiral dr. Aleš Štrancar , direktor podjetja BIA Separations. Tudi za prihodnost imajo v podjetju velike načrte. Letošnje poslovno leto bodo končali s podvojenim lanskim dobičkom, ki je znašal 12 milijonov evrov, v začetku 2021 bo zaključena tudi investicija v nove proizvodne prostore v Ajdovščini. »Slepi bodo videli in gluhi slišali. Še prej pa bomo prispevali kamenček v zagotavljanju cepiva za covid-19. Podjetje je danes poslovno in finančno zelo stabilno podjetje. Ob širitvi proizvodnih prostorov, medse vabimo tudi nove sodelavce,« nadaljnji razvoj in inovacije na področju čiščenja zdravil za zdravljenje raka in genske terapije, napoveduje Štrancar.

Dončići slovenske znanosti in high-techa

»Inovacije so pomemben motor, ki poganja gospodarstvo, zato se na regijski zbornici trudimo, da jih po najboljših močeh spodbujamo in promoviramo. Z objavo vsakoletnega javnega razpisa in slavnostno podelitvijo priznanj za najboljše inovacije v regiji to dokazujemo. Letos že osemnajsto leto zapovrstjo. In kljub neprijaznemu času, v katerem so naše inovatorke in inovatorji letos pisali prijave, je nekaj gotovo: da je bil razpis, kljub epidemiji Covid-19, zelo uspešen, saj smo prejeli dvakrat več prijav kot v povprečnem letu,« pa je letošnji izbor komentirala mag. Nevenka Volk Rožič, direktorica, GZS Severno Primorska gospodarska zbornica.

Ob zlatem priznanju so v BIA Separations nedavno dosegli še en dosežek: na enem od mednarodnih seznamov, v študiji Viral Vector Purification/Virus Purification Products Market, 2020-2030, so jih uvrstili ob bok milijardnim multinacionalkam. »Smo dončići slovenske znanosti in high-techa,« tako pravi Štrancar, ki si obeta, da bodo v BIA Separations v naslednjih petih letih ustvarjali milijardo prihodkov letno.