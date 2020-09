Uefa bo zmagovalca skupaj z najboljšo evropsko nogometašico leta 2019/20 in najboljšimi po igralnih položajih razglasila 1. oktobra med žrebom lige prvakov za sezono 2020/21 v Nyonu. Najboljši igralec evropske lige bo znan dan pozneje.

Kot je danes še zapisala Uefa na svoji spletni strani, so bili v boju za najboljšega evropskega nogometaša leta med prvo deseterico poleg omenjene trojice še Lionel Messi (Barcelona) in Neymar (PSG), ki sta na četrtem mestu prejela po 53 glasov, šesti je bil Thomas Müller (Bayern) z 41 glasovi, sedmi Kylian Mbappe (PSG/39 glasov), osmi Thiago Alcantara (Bayern/27), deveti Joshua Kimmich (Bayern/26) in deseti Cristiano Ronaldo (Juventus/25). Lani je nagrado osvojil Virgil van Dijk (Liverpool).

Uefa bo razglasila tudi najboljše nogometaše po igralnih položajih; v boju za najboljšega vratarja Evrope pa je tudi slovenski reprezentant Oblak.

Škofjeločan ima v glasovanju tekmeca Keylorja Navasa (PSG) in Manuela Neuerja (Bayern). Lani je nagrado osvojil vratar Liverpoola Alisson Becker.