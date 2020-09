Kot so zapisali na mariborski policijski upravi je dopoldne na avtocesti izven naselja Slivnica 55-letni voznik osebnega avtomobila iz okolice Ptuja vozil s povprečno hitrostjo 213 kilometrov na uro, kar je kar 83 kilometrov na uro več od največje dovoljene hitrosti vožnje na avtocesti. Poleg tega je voznik kršil tudi pravila pri vključevanju na avtocesto. Predpisana sankcija za ugotovljena prekrška je 1400 evrov in 9 kazenskih točk, so dodali.

Podobno kršitev so popoldne istega dne ugotovili na relaciji avtoceste Lenart - Cerkvenjak, kjer je hitrostna omejitev 110 kilometrov na uro. Ugotovili so, da je 55-letni voznik osebnega avtomobila iz okolice Maribora vozil s povprečno hitrostjo 195 kilometrov na uro, kar je 85 kilometrov na uro več od največje dovoljene hitrosti vožnje. Poleg tega je vozil po prehitevalnem prometnem pasu, čeprav po voznem prometnem pasu ni bilo prometa in torej voznik ni prehiteval. Predpisana sankcija za ugotovljena prekrška je 1350 evrov in 9 kazenskih točk, so sklenili policisti.

Ob tem so opozorili, da je skoraj vsaka četrta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Maribor posledica neprilagojene hitrosti.