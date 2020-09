Po podatkih Sledilnika za covid-19 vseh deset bolnikov, ki se zdravi na oddelku za intenzivno terapijo, tudi diha s pomočjo ventilatorja.

Torkovi podatki o okužbah se uvrščajo na drugo mesto po številu potrjenih okužb v enem dnevu doslej. Več so jih našteli le 17. septembra.

V torek so deset okužb potrdili med zaposlenimi v zdravstvu, pet med zaposlenimi v domovih za starejše in štiri med oskrbovanci domov.

Okužbe so bile razpršene na 58 občin. Največ, 21, so jih potrdili v Ljubljani, kjer je trenutno 304 ljudi aktivno okuženih. V Mariboru so potrdili devet okužb, v Slovenj Gradcu osem, v Litiji šest in v Slovenskih Konjicah pet. V Kranju so potrdili štiri okužbe, v ostalih občinah manj.

Skupaj so doslej v Sloveniji potrdili 4694 okužb z novim koronavirusom, 143 bolnikov s covidom-19 je umrlo.