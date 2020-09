Ob združenju bank so prijavo podali še proti bankam Addiko Bank, Intesa Sanpaolo, Sparkasse, BKS Bank, Gorenjska banka, Nova KBM, NLB, Sberbank, SKB in Unicredit banka Slovenija.

Prijava kršitev se nanaša na dokument z naslovom Smernice za ureditev razmerij med bankami in kreditojemalci, katerih potrošniška kreditna pogodba je nominirana v švicarskih frankih ali vsebuje valutno klavzulo v švicarskih frankih. Pripravile in sprejele so ga banke, članice ZBS, ki so tržile potrošniške kredite v frankih, so pojasnili v Združenju frank.

Smernice, ki naj bi omogočile izvensodno rešitev, kršijo določbe zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, ki prepoveduje zavajajoče in agresivne poslovne prakse, so prepričani v Združenju frank. "«To, kar želijo banke in njihovo združenje prikazati kot rešitev problema, je zgolj nadaljevanje neodgovornega, zavajajočega in nepoštenega ravnanja bank in ZBS,"« so zapisali.

»Ponovno zavajanje glede pravic, ki jih ima potrošnik ... ni nič drugega kot ponovni napad na pravno državo in na varstvo pravic slovenskih potrošnikov. Tega protipravnega ravnanja imamo kreditojemalci dovolj,« so odločni.

O prijavi kršitev tržnemu inšpektoratu in Banki Slovenije so v Združenju frank obvestili tudi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je nacionalni pristojni organ za varstvo potrošnikov, ter ministrstvo za finance, ki je pristojno za zakonsko urejanje in nadziranje finančnega sistema. »Na odziv ministrstev še čakamo,« so še dodali.