Vreme: občasne krajevne plohe in posamezne nevihte

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, jutro bo ponekod megleno. Občasno bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu. Več sončnega vremena bo na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na vzhodu do 25 stopinj Celzija.