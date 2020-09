Tasmanija je zvezna država Avstralije. Gre za majhen otok, ki se nahaja južno od Melburna. Na njegovo zahodno obalo pa je v preteklih dneh nasedlo več sto kitov pilotov. Kot trdijo reševalci, gre za največje nasedanje kitov v Avstraliji do sedaj, poroča BBC.

Kite so na obali opazili v ponedeljek in takoj je stekla reševalna akcija. »Akcija bo potekala, dokler bodo kiti živi. Dokler še dihajo in so v vodi, zanje še obstaja upanje,« so sporočili iz tasmanijske vlade.

Po do sedaj znanih podatkih, je življenje izgubilo okoli 380 kitov, približno petdeset življenj pa je do danes reševalcem uspelo rešiti. Znake življenja kaže še okoli 30 kitov. Za vsakega več, ki ga bodo uspeli rešiti, reševalci pravijo, da bo to velik uspeh, saj so živali že vidno izčrpane.

Kot so še povedali iz vlade, že potekajo tudi pogovoru o čiščenju obale, kjer je sedaj več sto trupel. Zaenkrat se še niso točno dogovorili, kaj bodo storili, omenjata pa se dve možnosti, ki so ju uporabljali že v preteklosti. Trupla bodo morda zakopali na obali ali pa jih bodo odpeljali na odprto morje.