Odgovor: Imate kar nekaj možnosti. Pod določenimi pogoji bi namreč lahko služnost poti že priposestvovali. Dvomim sicer, da bi lahko služnost priposestvovali že v desetih letih, saj se zdi, da vašemu primeru manjka pogoj dobrovernosti, bi jo pa zato lahko priposestvovali, če ste služnost dejansko izvrševali dvajset let, ob dodatnem pogoju, da lastnik temu ni nasprotoval. Druga možnost pa je, da prek sodišča zahtevate tako imenovano nujno pot. Sodišče sicer dovoli nujno pot za nepremičnino, ki nima za redno rabo potrebne zveze z javno cesto ali pa bi bila taka zveza povezana z nesorazmernimi stroški. Ovir na poti pa vam sosed v nobenem primeru ne sme postavljati.

Vprašanje: Imam soseda, ki že več let, ne da bi nas vprašal, uporablja naše zemljišče za vožnjo z avtomobilom in s traktorjem, za transport lesa in podobno. Ne meni se za naša opozorila, da uporablja tujo pot, moji ženi in sinu je že večkrat grozil, da nam bo navozil pesek in drug odpad na našo parcelo, če mu bomo še naprej »težili«. Poleg tega pa je omenil, da je služnost že tako ali tako priposestvoval. Sprašujem vas, ali to drži?

Odgovor: Ne. Zakon vsebuje ustrezno varovalko, ki preprečuje neupravičena priposestvovanja služnosti. Tako se stvarne služnosti ne da priposestvovati, če lastnik gospodujoče stvari (vaš sosed) zlorablja zaupanje lastnika ali če služnost izvršuje s silo ali zvijačo. Očitno je, da sosed služnost izvršuje s silo. Glede njegovih groženj pa prav nič ne oklevajte – čim prej pokličite policijo ali okoljsko inšpekcijo, ki bosta ukrepala v skladu s svojimi pooblastili. Groženj enostavno ne smete dopuščati.

Mag. Boštjan J. Turk