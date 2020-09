Lesena gradnja ni samo trend, temveč predstavlja okoljsko, socialno in gospodarsko priložnost. V Sloveniji tovrstna gradnja predstavlja le okoli deset odstotkov vseh gradenj, medtem ko v Skandinaviji v lesenih hišah živi kar 70 odstotkov ljudi. V zadnjih letih je sicer opaziti povečano zanimanje za gradnjo lesenih objektov tudi pri nas, kar je posledica večje ozaveščenosti investitorjev ter splošnega zavedanja o pomenu kakovostnega bivanja in uporabi lesa v bivalnem okolju.

Zanimanje za trajnostno gradnjo

»Vse večje zanimanje ljudi za trajnostno gradnjo, ki zagotavlja zdravo bivalno okolje in energetsko učinkovitost, pa narekuje tudi večjo potrebo po osebni izkušnji posameznika s tovrstno gradnjo ter stik s projektanti, proizvajalci in dobavitelji. Zato se Spirit Slovenija že nekaj let vključuje v festival Odprte hiše Slovenije, s čimer krepimo širjenje primerov dobrih praks in izobražujemo javnost o vrednotah dobro oblikovanega in grajenega prostora, predvsem pa o kakovosti bivanja v lesu in prednosti lesenih gradenj,« pravi Irena Meterc, vodja sektorja za spodbujanje podjetništva in tehnološkega razvoja na agenciji.

Na agenciji želijo spodbuditi leseno gradnjo individualnih hiš in javnih objektov ter predstaviti pozitivne učinke, ki jih takšna odločitev prinaša - ugodno in zdravo bivanje ter doprinos k razvoju slovenskega gospodarstva. »S tem izpolnjujemo osnovne cilje povezane s promocijo lesarstva in lesene gradnje, kar sovpada z ambicijami Akcijskega načrta za povečanje konkurenčnosti gozdno lesne verige v Sloveniji,« še dodaja Meterčeva.