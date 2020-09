Fotozgodba: gazele, ki segajo po najžlahtnejših priznanjih

Gazele osrednje Slovenije so od leta 2001 odnesle štiri zlate, tri srebrne in dve bronasti priznanji. Zlato priznanje je leta 2002 pripadlo podjetju Bofex in leto kasneje Halcomu. Podjetje Bioiks je bilo leta 2004 imenovano tako za regijsko kot za srebrno gazelo. Nato sta v letih 2006 in 2007 slavili podjetji Elvez s srebrnim slovenskim priznanjem in Elektronček z zlatim. Nekaj let suše z najžlahtnejšimi priznanji je leta 2011 prekinil XLAB, ki je postal srebrna gazela, v letih 2015 in 2016 pa je bilo za najboljšo gazelo v regiji prepoznano podjetje RLS merilna tehnika, ki je postalo tudi zlata in bronasta slovenska gazela. Minulo leto je osrednjeslovenska gazela tako kot že leta 2014 postalo podjetje MI Elektronika, ki se je ovenčalo tudi z naslovom bronaste slovenske gazele.