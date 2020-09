O. K. Smo razumeli. Bomo zdaj drugače. Draga vlada, dajte nam več Kacina, porinite v ospredje Mahniča, naj pride za govorniški pult končno tudi Grims, pogrešamo pogostejše nastope Kanglerja, Počivalška, Tonina. In zahtevamo, ampak resnično zahtevamo, da se nam na naših TV- in drugih zaslonih prav vsak dan, ob praznikih in posebnih priložnostih pa seveda še večkrat, pojavi Aleš Hojs. Več Hojsa!

(A mislite, da bo uspelo?)