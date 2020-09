Ni minila niti ura, pa je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres dobil odgovor, kakršnega si ni želel. V otvoritvenem nastopu ob začetku splošne razprave v generalni skupščini ZN je za govorniškim odrom včeraj opozoril, da se svet giblje v zelo nevarno smer in da si ne more privoščiti razkola med največjima svetovnima gospodarstvoma (ameriškim in kitajskim), ki bi lahko pripeljal do geostrateške in vojaške delitve planeta ter nove hladne vojne. »Temu se moramo za vsako ceno izogniti,« je dejal.

Le dva nastopa pozneje je ameriški predsednik Donald Trump v vnaprej posnetem govoru v OZN poslal sporočilo, ki ponazarja natančno takšen razkol. Obtožil je Kitajsko, da je »nad svet spustila to kugo« oziroma »kitajski virus«, kot je rekel novemu koronavirusu, katerega število žrtev je v ZDA v teh dneh preseglo 200.000. Trump je Kitajsko skupaj s Svetovno zdravstveno organizacijo, ki da je pod pretežnim nadzorom Pekinga, obtožil, da je zakuhala globalno zdravstveno krizo, zaradi katere bi ju moral OZN klicati na odgovornost. Kitajsko je tudi obtožil velikega onesnaževanja okolja – metanja milijonov ton plastike v morje, prekomernega ribolova, spuščanja skoraj dvakrat več ogljikovih izpustov od ZDA v ozračje in tako naprej.

Še dva govorca kasneje je bil na vrsti kitajski predsednik Xi Jinping. Tudi on je nastopil s posnetim govorom, kar je letos splošna praksa zaradi fizične odsotnosti voditeljev ob pandemiji. Kitajski diplomat, ki je v generalni skupščini napovedal govor Xija, se je hitro odzval na besede Trumpa, rekoč da »odločno zavračamo neutemeljene obtožbe na naš račun«, vedoč, da Xi zaradi vnaprej posnetega nastopa ne more odgovoriti na obtožbe. Vseeno pa so bila tudi v nastopu kitajskega predsednika nedvoumna sporočila, ki niso bila preveč prikrito namenjena Washingtonu. »Nobena država nima pravice do prevlade v globalnih zadevah, nadzora usode drugih ali zadrževanja dobrin napredka samo zase. Še manj bi smeli komu dopustiti, da počne, kar se mu zahoče, in da je hegemon, ustrahovalec ali šef sveta. Unilateralizem je slepa ulica,« je dejal Xi.

»Prosim Boga, da nam orožja ne bo treba uporabiti« Kitajsko-ameriški razkol je s tem neizbežno zaznamoval uvodni del virtualne razprave, ki letos poteka tako, da so predstavniki držav posnetke govorov poslali v New York. Priporočena dolžina je bila petnajst minut, a so v OZN obljubili, da daljših ne bodo krajšali, kar je očitno vzel na znanje čilski predsednik Sebastian Pinera z res dolgim nastopom. Zato pa je bil Trumpov govor dolg vsega sedem minut, a izredno energičen, po mnenju opazovalcev namenjen volilcem v ZDA. Poleg kritik Kitajske je izpostavil mirovne sporazume oziroma dogovore pod taktirko ZDA na Bližnjem vzhodu, v Afganistanu ter med Kosovim in Srbijo. Dejal je, da je tako zato, ker »Amerika izpolnjuje svojo usodo stvarnika miru, toda miru s pomočjo moči. Smo močni kot še nikoli. Naše orožje je izpopolnjeno kot še nikoli ... in samo prosim Boga, da nam ga nikoli ne bo treba uporabiti.« Pred tem je Guterres pozval k razglasitvi globalne prekinitve ognja do konca leta. »Imamo še točno sto dni,« je rekel, ta čas pa bi po njegovem morali nameniti boju proti virusu, ki je sicer letos ena osrednjih tem govorcev. Guterres je svarilno dejal, da se je štirim aktualnim jezdecem apokalipse (velikim geostrateškim napetostim, podnebni krizi, globokemu globalnemu nezaupanju in temnemu spletu) pridružil še peti v obliki pandemije covida-19.