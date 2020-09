1. Kje je bilo najdeno najstarejše kolo z osjo na svetu?

a) Na Hrvaškem,

b) v Panonski nižini,

c) pod Durmitorjem v Dinarskem gorovju,

d) blizu Vrhnike.

2. Kdo je vodil 4500 ljudi, od tega 2700 inženirjev, pri razvoju boeinga 747?

a) Pilot pri Adrii Airways,

b) inženir Joe Sutter, sin Franca Suhadolca z Dobrove pri Ljubljani,

c) brata Orville in Wilbur Wright,

d) dr. Jure Leskovec, doma iz Šentjošta nad Horjulom, danes glavni znanstvenik na Pinterestu.

3. Povsod v svetu v industrijski proizvodnji vitamina B12 za dodatek hrani in krmi uporabljajo strupene cianide. Slovenskemu podjetju Acies Bio, nosilcu priznanja gazela osrednjeslovenske regije 2018, je ta vitamin uspelo stroškovno učinkovito proizvesti iz:

a) nafte,

b) odpadne sirotke,

c) telečjih jeter, živila z največjo vsebnostjo vitamina B12,

d) objemov, ki pripomorejo k sproščanju endorfinov.

4. Robotska roka ve, kako in kje se ustaviti z »možgani« senzorjev pomika in zasuka, ki jih razvija in proizvaja:

a) slovenska visokotehnološka družba, ki je leta 2015 osvojila najvišje priznanje zlata gazela Slovenije,

b) podjetje, v katerem je del razvojne ekipe prva nosilka naziva inženirka leta, Dora Domajnko,

c) podjetje RLS, ki si je med prvimi drznilo svoje visokotehnološke izdelke ponuditi prek spletne trgovine,

d) držijo vse zgornje trditve.

5. V sodelovanju z vesoljsko agencijo Nasa slovenski Duol razvija balone za skladiščenje:

a) pod zemljo,

b) v vesolju,

c) pod oceanom.

d) na travnih površinah.

6. Aplikacija NewsMapper s pomočjo umetne inteligence omogoča strojno sledenje uporabi člankov na spletu ter zgodnje zaznavanje novih aktualnih zgodb. Razvili so jo:

a) v ekipi Slovenske tiskovne agencije v sodelovanju s partnerji z znanstvenega področja in se s to napredno tehnološko rešitvijo leta 2020 uvrstili na seznam odličnih evropskih inovacij evropske komisije,

b) prostovoljci za preprečevanje lažnih novic na družbenih omrežjih,

c) 137 let po tem, ko je Gutenberg izumil tisk,

d) futurologi, ki skušajo predvideti, kaj se bo s človeštvom dogajalo v prihodnosti.

© Zasnova in besedilo: projekt Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade navdušuje za inovativnost, inženirstvo, naravoslovje in tehniko