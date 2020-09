Rdeča nit pogovora, ki ga je vodila Edita Krajnović, vodja metodologije izbora Gazela in direktorica družbe Mediade, je bila pogum za rast. Na vprašanje, kaj jim daje pogum in kaj jih pri rasti ovira, je predsednik upravnega odbora družbe BTC Jože Mermal povedal, da ima družba zdrave in uresničljive ambicije. »Po projektu, ki je bil zastavljen leta 2013, bomo v nekaj letih zrasli v najmočnejši intermodalni logistični terminal na območju jugovzhodne Evrope. BTC smo naredili iz nekdanjih skladišč, smo skladiščniki in ne znanstveniki, svetovalci, profesorji ali poslovneži. Gre za to, da v nekaj verjameš in si upaš tvegati, če ne gre, pa se lotiš drugega projekta. Tega ne počnemo samo zato, da gremo naprej, ampak tudi za osebno zadovoljstvo – to je tisto, kar nas vse skupaj bogati.«

Povezovanje za višjo dodano vrednost

Ko je govor o ovirah, je Mermal poudaril, da so si v BTC kar petnajst let prizadevali, da so v Ljubljano pripeljali Ikeo, čeprav bo na račun davkov in prispevkov proračun veliko pridobil. V naslednjih dveh letih pa prihaja center Mercator, ki so ga že umestili v širši prostor. BTC, ki želi do leta 2025 postati močno inovacijsko stičišče, načrtno veliko sodeluje z zagonskimi podjetji, kajti, tako Mermal, če v tej družbi ne bomo podpirali mladih, ne bomo nikamor prišli. Meni, da bi s startupi morala več sodelovati tudi druga podjetja, bodisi v kontekstu družbene ali širše odgovornosti. Seveda pa tudi brez poslovnih partnerjev ne gre, je dodal Jože Mermal, ki pravi, da je prav povezovanje gospodarskih subjektov »prava stvar, s katero bomo z lahkoto prišli do višje dodane vrednosti«.

Direktorica regijske gazele Don Don Alenka Mozetič Zavrl je poudarila, da ima podjetje močan zagon za nadaljnjo rast, zato bodo vlagali tudi v druge segmente poslovanja. »Priložnosti je veliko. Ko začneš rasti in se razvijati, druge poti ni,« je dejala in nadaljevala, da podjetje deluje predvsem v regiji nekdanje Jugoslavije. Za to upa, da se bo bolj odprla, zgladila kulturne razlike in se povezala, pri čemer ne bi smeli pozabiti na lokalne vezi. Kot vodilno pekarsko podjetje v regiji jugovzhodne Evrope si je podjetje za cilj postavilo kar pol milijarde prihodkov, je dodala Mozetič-Zavrlova in napovedala, da se z bratom umikata iz operativnega vodstva podjetja in ga prepuščata naslednikom, kar je po njenem nujno, da bo podjetje še raslo.