V obdobju epidemije smo prednostno sprejeli ukrepe za varovanje zdravja zaposlenih, strank, partnerjev in drugih deležnikov. Tudi v teh izrednih razmerah in ob nastopu omejitev gibanja nam je uspelo vzpostaviti način delovanja, s katerim smo v največji možni meri zagotavljali izvajanje procesov na oddaljen način. Prek elektronskih in telekomunikacijskih poti smo bili dosegljivi za sklepanje in urejanje zavarovanj, obravnavo škod, asistenco in podobno. Čeprav so zdaj odprte vse naše poslovalnice, na prvem mestu ostaja zagotavljanje varnosti tako strank kot tudi zaposlenih. Vse stranke zato vljudno naprošamo, da še naprej sledijo ukrepom, ki veljajo ob vstopu v poslovalnice. Prav tako še vedno ostajamo na voljo tudi na daljavo.

Pri ponujanju naših storitev ali komunikaciji z zavarovalnico uporabljamo rešitve, ki smo jih v zadnjih letih vzpostavili v strateško-razvojnih procesih, predvsem uvajanje vsekanalnega pristopa do strank, digitalne rešitve za oddaljeno in brezpapirno poslovanje in podobno. Na daljavo lahko sklenete večino naših premoženjskih, življenjskih in individualnih zdravstvenih zavarovanj. Naši zastopniki prek telefonskega razgovora svetujejo strankam, celoten postopek sklenitve pa se konča z elektronskim podpisom digitalne dokumentacije. V določenih primerih je pri življenjskih zavarovanjih potrebna videoidentifikacija. Z vprašanji se lahko stranke obrnejo na naš e-naslov info@triglav.si oziroma brezplačno številko 080 555 555. Za urejanje zavarovanj na daljavo lahko zavarovanci uporabijo tudi našo digitalno poslovalnico i.triglav.

V Triglavu smo se novim razmeram prilagodili »čez noč« in kot prva zavarovalnica na slovenskem trgu vzpostavili celotno prodajno mrežo poslovanja na daljavo. Ob tem bi vsekakor pohvalil vse stranke, ki so se na spremenjeni način delovanja odzvale z razumevanjem. To se je pokazalo tudi v okviru sistematičnega spremljanja njihovih odzivov – stranke so v veliki meri pohvalile pomoč in strokovnost zastopnikov, ob tem pa izrazile zadovoljstvo z enostavnostjo in učinkovitostjo poslovanja na daljavo. Meritve kažejo, da so s storitvami Triglava večinoma zadovoljne, ne samo na področju sklepanja zavarovanj, pač pa tudi glede asistence in reševanja škodnih primerov.

Seveda. Življenjska zavarovanja, sklenjena pri Triglavu, vključujejo jamstvo za primer smrti zaradi covida-19, saj so naša zavarovanja že pred pojavom koronavirusa vključevala zavarovanje za primer epidemij in pandemij. Obstoječim življenjskim zavarovanjem smo dodali tudi možnost izplačila v primeru hospitalizacije zaradi covida-19. Zdravljenje v primeru omenjene bolezni je vključeno tudi v paketno zavarovanje potovanj v tujini. V okviru zdravstvenega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco so namreč kriti stroški nujno potrebne zdravniške oskrbe in stroški prevoza zavarovanca v domovino, tudi če zavarovanec v tujini zboli zaradi koronavirusa. Pri tem lahko še pojasnimo, da odpoved potovanja zaradi pojava epidemije koronavirusa v državi, kamor posameznik letuje, ni (več) krito. Čeprav zavarovanje odpovedi turističnih potovanj vključuje kritje nevarnosti epidemije in pandemije, je koronavirus že tako močno razširjen, da je mogoče pričakovati, da bo popotnik zaradi tega razloga moral potovanje odpovedati. Gre namreč za pričakovano škodo, ki je skladno z obligacijskim zakonikom ne moremo zavarovati. Zato tudi zavarovanje odpovedi potovanj od februarja letos tovrstnih škod ne krije več. rš