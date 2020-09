Na ministrstvu za javno upravo so na vprašanja STA, kaj natančno pomeni omenjena izločitev storitvenih delov javnega sektorja, v ponedeljek odgovorili le, da k razpravi predsednika vlade nimajo kaj dodati. Da je omenjena izločitev možna vsaj v zdravstvu, pa je za STA dejal minister za zdravje Tomaž Gantar.

V konfederaciji sindikatov javnega sektorja pa z napovedjo pogajanj niso seznanjeni. Kot pravi predsednik konfederacije Branimir Štrukelj, je to, da socialni partnerji vse izvejo iz medijev, nek vzorec delovanja te vlade.

Janševa napoved po Štrukljevih besedah postavlja "več skrajno resnih vprašanj kot nosi odgovorov", pri tem pa je bistveno vprašanje, kaj je premier imel v mislih, ko je govoril o storitvenem delu javnega sektorja. "Če so storitve sociala, izobraževanje, zdravstvo, kultura, potem razumem, da je želel reči, da se bo izločil trdi del državne uprave, vsi ostali pa bomo v storitvenem delu. Bojim se, da glede na procese, ki tečejo vzporedno s tem, kot je oblikovanje posebnega položaja za zdravnike, v mislih ni imel tega," je dejal za STA.

Poleg tega je, kot je dejal Štrukelj, izraz storitveni del javnega sektorja "pesniška iznajdba". "To je termin, ki se ne uporablja, ki je nov in ki kaže na dramatične premike v konceptu plačnega sistem," je pripomnil.

Napoved demontaže obstoječega plačnega sistema

Po njegovih besedah gre za nedvomno napoved demontaže obstoječega skupnega plačnega sistema, ki ga je sicer vzpostavila prav Janševa vlada s takratnim ministrom Gregorjem Virantom.

Tudi predsednik Sindikata Pergam Jakob Počivavšek, ki vodi eno od pogajalskih skupin, je zaskrbljen nad parcialnim dialogom vlade s socialnimi partnerji, zato so danes na vladno pogajalsko skupino naslovili poziv k takojšnjemu začetku socialnega dialoga. Kot je še dejal, so z Janševo izjavo seznanjeni iz medijskega poročanja.

"Večkrat smo povedali, da podpiramo sistem plač v javnem sektorju, ki je potreben določenih sistemskih sprememb, a znotraj enotnega plačnega sistema, ob dialogu in soglasju javnega sektorja, k čemur se je zavezala tudi vlada leta 2018 v stavkovnem sporazumu," je spomnil za STA.

Janševo napoved pa so danes komentirali tudi v opozicijskih strankah. Predsednica SAB Alenka Bratušek je v zvezi z načrti glede izvzema nekaterih skupin iz enotnega plačnega sistema dejala, da je Janša očitno spoznal svojo napako in jo bo zdaj popravljal. Je pa to po njenem mnenju Pandorina skrinjica, ki jo bo težko zaprl. "Prvega daš ven in imajo tudi vsi ostali sto in več razlogov," je dejala.

Na podobne težave je opozoril tudi vodja poslanske skupine SD Matjaž Han. "Plačni sistem, kot ga imamo, ni najbolj idealen, a temelj drži. Potrebujemo izračune. Ne bi upal špekulirati s tem, da gredo ven policisti, zdravstveno osebje, šolniki, potem je to nova zgodba, za katero država po mojem mnenju v tem trenutku ni pripravljena," je dejal v izjavi za medije ob robu današnje seje DZ.

Po besedah koordinatorja Levice Luke Mesca se zdravstvo sooča s številnimi težavami, kot je premalo naložb, preobremenjenost kadra in slabi odnosi, ki razkrajajo javno zdravstvo ter vplivajo na kakovost storitev in čakalne vrste. "Namesto, da bi reševala te probleme, išče rešitve v razbijanju enotnega sistema plač v javnem sektorju, kar ne bo rešilo popolnoma ničesar," je ocenil.