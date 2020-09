"Kitajska je največja država v razvoju na svetu, zavezana mirnemu in odprtemu sodelovanju ter skupnemu razvoju. Nikoli si ne bomo prizadevali za nadvlado, ekspanzijo ali območja vpliva. Nobenega namena nimamo bojevati hladne ali vroče vojno z nobeno državo," je dejal Xi. Spori med državami so naravni, vendar pa jih je potrebno reševati z dialogom, je poudaril.

Na nevarnost hladne vojne med ZDA in Kitajsko je v svojem nastopu na Generalni skupščini pred Xijem opozoril generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Ameriški predsednik Donald Trump je že sprožil trgovinsko vojno s Kitajsko, ki se je umirila tik pred izbruhom pandemije covida-19.

Trump je ob naraščanju žrtev v ZDA okrepil napade na Kitajsko in mednarodni zdravstveni sistem pod Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), ki jo je obtožil, da je pod nadzorom Kitajske in je ZDA umaknil iz članstva.

"Še naprej bomo zmanjševali razlike in reševali spore z drugimi z dialogom in pogajanji. Ne bomo si prizadevali le za svoj lasten razvoj in ne bomo se zapletali v igre na vse ali nič," je dejal predsednik Kitajske, ki se sedaj zaradi Trumpovega unilateralizma skuša postaviti v vlogo največjega svetovnega zagovornika mednarodnega sodelovanja in reda.

"Nojevsko porivanje glave v pesek pred ekonomsko globalizacijo ali boj proti njej s sulico Don Kihota je v nasprotju z zgodovinskimi trendi. Svet se nikoli več ne bo vrnil v izolacijo in nihče ne more pretrgati vezi med državami," je v očitni kritiki Trumpa dejal Xi.

Bolsonaro: Mediji delajo nepotrebno paniko Predsednik Brazilije Jair Bolsonaro je odmevno zavrnil vse mednarodne kritike uničevanja amazonskega pragozda v svoji državi. Zatrdil je, da je Brazilija tarča surove mednarodne kampanje diskreditiranja. Bolsonaro, ki se je okužil s koronavirusom, a preživel, je napadel tudi medije v Braziliji, češ da širijo nepotrebno paniko. Govori svetovnih voditeljev se v Generalni skupščini predvajajo ob prisotnosti po enega delegata iz 193 držav članic ZN. Že v ponedeljek je potekala "generalka" ob proslavi 75. obletnice svetovne organizacije. Na koncu je bila potrjena skupna deklaracija, ki poziva svet k sodelovanju pri soočanju z mednarodnimi izzivi in potrjuje osnovna načela Ustanovne listine ZN. Med drugim so to multilateralizem, spodbujanje miru, preprečevanje spopadov, spoštovanje mednarodnega prava in človekovih pravic, trajnostni razvoj, enakopravnost držav, spoštovanje ozemeljske celovitosti držav in mirno reševanje sporov. Deklaracija potrjuje, da so ZN edina organizacija, ki daje upanje na boljši svet.