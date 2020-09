Ankara je EU očitala dvojno moralo ter pristranskost. Turško humanitarno pomoč legitimni libijski vladi je namreč unija ocenila kot kršitev, medtem ko dobavo orožja Libiji iz Združenih arabskih emiratov vztrajno ignorira, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa danes poudarilo turško zunanje ministrstvo. Kot je še dodalo, operacija EU za nadzor nad embargom očitno koristi generalu Kalifi Haftarju ter kaznuje mednarodno priznano libijsko vlado.

"V času, ko potekajo prizadevanja za zmanjšanje napetosti na vzhodu Sredozemlja, je sprejetje takšne napačne odločitve izjemno nesrečno," so še dodali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Zunanji ministri EU so v ponedeljek v Bruslju sklenili, da bo unija zaradi logistične podpore pri prevozu bojne opreme v Libijo kaznovala tri podjetja iz Turčije, Jordanije in Kazahstana, še dva posameznika iz Libije pa zaradi kršitev človekovih pravic v tej državi.

Sankcije vključujejo zamrznitev premoženja in prepoved potovanja v unijo za posameznike ter zamrznitev premoženja za pravne osebe. Poleg tega je pravnim in fizičnim osebam v EU prepovedano financirati posameznike in pravne osebe na kazenskem sezamu.

Unija je zaradi ogrožanja miru v Libiji doslej s prepovedjo potovanja na svoje ozemlje kaznovala 17 posameznikov, z zamrznitvijo premoženja pa 21 posameznikov in 19 pravnih oseb. EU sicer spoštovanje embarga ZN na izvoz orožja v Libijo nadzoruje z vojaško operacijo Irini, ki je nasledila sporno operacijo Sophio za boj proti trgovini z migranti. Embargo nadzira po morju, v zraku in s sateliti.

Embargo na dobavo orožja in vojaške opreme v Libijo in iz države je Varnostni svet ZN uvedel februarja 2011, potem ko se je z uporom proti dolgoletnemu diktatorju Moamerju Gadafiju v Libiji začel boj za oblast.

V Libiji že vse od strmoglavljenja dolgoletnega diktatorja Moamerja Gadafija leta 2011 divja državljanska vojna. Mednarodno priznano vlado med drugim podpirata Turčija in Katar, njenega glavnega nasprotnika, generala Haftarja, pa Egipt, Združeni arabski emirati in Rusija.