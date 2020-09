Meritve pri več kot 20.000 osnovnošolcih so učitelji športne vzgoje opravili v maju in juniju, po obdobju razglašene epidemije, ko so bile šole zaprte, športne vadbe niso delovale, prepovedana je bila uporaba igrišč in združevanja na javnih prostorih. Po besedah vodje SLOfit-športnovzgojnega kartona Gregorja Starca podatki v primerjavi s predhodno meritvijo v aprilu 2019 kažejo velik upad vseh gibalnih sposobnosti, ki jih pri otrocih spremljajo, največji pa pri vzdržljivosti in koordinaciji celotnega telesa.

Šokantni rezultati

Posledično je padla splošna gibalna učinkovitost. Čeprav so upad pričakovali, so za strokovnjake s Fakultete za šport rezultati šokantni. Do upada gibalne učinkovitosti je namreč prišlo pri skoraj dveh tretjinah otrok. Splošna gibalna učinkovitost pa je pri povprečnem otroku upadla za več kot 13 odstotkov. Kot je na današnji novinarski konferenci opozoril Starc, so bili najbolj prizadeti prav otroci, ki so bili prej najbolj telesno dejavni. Po epidemiji tako beležijo najnižji odstotek gibalno visoko učinkovitih otrok v vsej zgodovini spremljave.

Hkrati je pri več kot polovici otrok prišlo do povečanja podkožnega maščevja. "Dvajsetodstotni dvig deleža debelih otrok v enem letu je nekaj nepojemljivega, kar se v zgodovini Slovenije še ni zgodilo," je poudaril Starc. "Jasno pa je, da s takim tempom, kot smo delali zdaj, stvari ne bomo mogli popraviti. Treba bo dati v peto prestavo," je dodal. Če bi se scenarij iz marca in aprila ponovil, bi po njegovih besedah lahko govorili o korona generaciji: "To bodo otroci, ki bodo imeli velike zdravstvene težave, ki bodo učno manj uspešni in bodo vse življenje nosili breme ukrepov, ki smo jih sproducirali odrasli".

Pobudnik vzpostavitve sistema športnovzgojnega kartona Janko Strel je opozoril, da se znižanje gibalne učinkovitosti odraža tudi v poslabšanju imunskega sistema, odpornosti. Učitelji prav tako že opažajo, da je padla pozornost otrok pri pouku. Ključno se mu zdi, da se vzpostavil zaupanje v učitelje in dopusti šolam, da realizirajo različne ideje, saj so tudi šole med seboj različne. Kot je dejal, mora stroka s področij izobraževanja, zdravstva in športa stopiti skupaj in ravnati v dobro otrok. "Mi danes rešujemo gospodarstvo. Reševati je treba znanje in zdravje," je poudaril.