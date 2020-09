Dragan Bjelogrlić o tem, da je bila Slovenija v Jugoslaviji pomembna, v EU pa ni več

“Ko sem bil majhen in sem poslušal zgodbe o Sloveniji, sem slišal, da od tam v Jugoslavijo vedno prihaja nekaj avantgardnega. Glasba, teater, Neue Slowenische Kunst, Mladina, filozofske ideje - Žižek, avantgardne politične ideje ... Vse to je v kombinaciji s tem, kar je obstajalo na vzhodu, recimo v Bosni, Srbiji ... to je nekako korenspondiralo in se dopolnjevalo. Zdaj pa ne vem več, kje Slovenija deluje. V Evropski uniji? Ne vem, ali je dejavna, zdaj je samo ena pridna država. In spet - ni tako pomembna. V Jugoslaviji pa je bila.”