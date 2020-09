Olimpijski komite Slovenije je sinoči v Unionski dvorani Grand Hotela Union organiziral neposrečeni dobrodelni gala večer, s katerim so zbirali sredstva za Fundacijo Miroslava Cerarja, ki pomaga mladim športnikom iz socialno ogroženih okolij. Z dogodkom so prireditelji zbrali okoli 120.000 evrov, med drugim s pomočjo Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki je prispeval 50.000 evrov. Prenos dogodka je potekal na TV Slovenija, žal pa si ga ne bomo zapolnili zaradi dobrodelnosti, temveč nedoslednosti organizatorjev in udeležencev, tudi iz vrst vlade, pri nošenju mask in vzdrževanju zapovedane fizične razdalje.

Neodobravanja zaradi odsotnosti mask je bilo danes na družbenih omrežjih zaslediti veliko, glavnina pa se je obregnila ob ministrico za izobraževanje Simono Kustec. Ministrica, ki je prejšnji teden zaostrila ukrepe glede nošenja mask v šolah, je postala naslednja v dolgi vrsti članov vlade, ki so jih posnetki ujeli med nespoštovanjem lastnih priporočil in celo zapovedi.

V Evropi politiki prevzamejo odgovornost in odstopajo, pri nas se opravičujejo prek twitterja

Predsednik vlade Janez Janša, ki je isti dan v državnem zboru zabrusil, da se v Sloveniji lahko ponovi spomladanski scenarij, »če ukrepi, ki so v veljavi povsod po Evropi, v Sloveniji niso dosledno upoštevani«, je osebno odgovornost ministrice danes poskušal v celoti preložiti na organizatorja dogodka. Na twitterju je namreč zapisal: »Nošenje maske v zaprtih javnih prostorih je obvezno. Razumljivo je, da med večerjo ne moreš imeti nadete. A @vladaRS je v sklepih dne 17.09.20 resno priporočila, naj se ob/po javnih dogodkih NE organizirajo zakuske. Za upoštevanje pravil so odgovorni organizatorji prireditev.«

Nošenje maske v zaprtih javnih prostorih je obvezno. Razumljivo je, da med večerjo ne moreš imeti nadete. A @vladaRS je v sklepih dne 17.09.20 resno priporočila, naj se ob/po javnih dogodkih NE organizirajo zakuske. Za upoštevanje pravil so odgovorni organizatorji prireditev. pic.twitter.com/HqRM2KvOe3 — Janez Janša (@JJansaSDS) September 22, 2020

Posnetki dogodka sicer jasno kažejo, da je ministrica obvezno nošenje mask kršila, ko na mizi ni bilo prav nobene hrane niti pijače.

Očitno ukrepi za "prvorazredne" vladne funkcionarje ne veljajo ali pa tam kjer so oni virusa NI! V tujini je, zaradi bistveno manjšega zdrsa odstopil komisar Hogan. To kar je včeraj demonstrirala ministrica za šolstvo, je zrelo za njen nepreklicen odstop! pic.twitter.com/QWy2qOrrZR — Alenka Bratušek (@ABratusek) September 22, 2020

Predsednik komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko Božidar Voljč je na nedavnem dogodku Slovenske medicinske akademije na temo smiselnosti ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in opozoril glede nevarnosti podcenjevanja bolezni covid-19 pojasnil, da morajo vsi sprejeti ukrepi veljati za vse v enaki meri. »Ne smejo obstajati posebne pravice zaradi posebnega položaja,« je bil jasen in tedaj pohvalil potezo evropskega komisarja za trgovino Phila Hogana, ki je odstopil, ker se je udeležil zabave s prevelikim številom obiskovalcev.

Naša ministrica za izobraževanje Kustecova Hoganovemu zgledu (za zdaj še) noče slediti. Za nespoštovanje pravil, ki jih je kot članica vlade sooblikovala tudi sama, se je zgolj opravičila. »Iskreno se opravičujem in mi je žal, ker na včerajšnjem dogodku nisem nosila zaščitne maske,« je zapisala na twitterju. »Po zagotovilih organizatorja so prireditev organizirali skladno s priporočili in navodili NIJZ. Z zaščitnih razlogov se bom preventivno testirala na COVID-19.« Je pa res, da se je tudi Hogan pred odstopom dvakrat opravičil in pravo potezo potegnil, ko je plaz pozivov k odstopu postal prehud. Takšne pozive je danes pričela prejemati tudi slovenska ministrica. Podobno kot Janša je tudi Kustecova svojo osebno odgovornost poskušala prenesti na organizatorja, ki mu je očitno bolj zaupala pri tolmačenju pomena obveznega nošenja mask v zaprtih prostorih, kot sebi, ki je kot del vlade sprejela zaostrovanje ukrepov.

Spoštovani, iskreno se opravičujem in mi je žal, ker na včerajšnjem dogodku nisem nosila zaščitne maske. Po zagotovilih organizatorja so prireditev organizirali skladno s priporočili in navodili NIJZ. Z zaščitnih razlogov se bom preventivno testirala na COVID-19. — dr. Simona Kustec (@DrKustec) September 22, 2020

Da glede obveznosti nošenja mask v zaprtih prostorih ni dilem, je z današnjim odzivom razkril tudi direktor NIJZ Milan Krek s pojasnilom, da je organizator dobil natančna navodila, da morajo vsi udeleženci nositi maske, ki pokrivajo nosni in ustni predel, saj gre za zaprt prostor. Prav tako je vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović danes vnovič poudarila, da so maske eno bistvenih orožij pri spopadanju z epidemijo, in obsodila ravnanje na dogodku v organizaciji OKS. Po poročanju Večera je zdravstveni inšpektorat glede dogodka prijel več prijav, do zaključka nadzora, ki je v teku, pa inšpektorat poteka ne komentira.