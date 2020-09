"Tistim, ki lahko, priporočamo, da delajo od doma," je dejal britanski minister Michael Gove za televizijo Sky News. "Število okužb se povečuje, prav tako število ljudi, ki se morajo zaradi covida-19 zdraviti v bolnišnicah, zato moramo ukrepati," je dodal. V Angliji bodo bari in restavracije lahko delali do 22. ure po krajevnem času, hrano in pijačo pa bodo smeli streči le pri mizah. Podobni ukrepi sicer že veljajo v delih severne in osrednje Anglije. Po pisanju dnevnika Telegraph naj bi razmišljali tudi o prepovedi koncertov v zaprtih prostorih.

Britanski premier Boris Johnson bo nove omejitve ob 13.30 po srednjeevropskem času predstavil v parlamentu, drevi ob 21. uri po srednjeevropskem času pa bo imel televizijski nagovor ljudstvu. Na Škotskem pa naj bi nove ukrepe naznanila tamkajšnja premierka Nicola Sturgeon.