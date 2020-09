V Pegazovem domu starejših v Rogaški Slatini so v ponedeljek okužbo z novim koronavirusom zabeležili še pri enem stanovalcu in eni zaposleni osebi. Tako je v domu okuženih 19 stanovalcev in šest zaposlenih, je povedala direktorica doma Kristina Kampuš. Dejala je tudi, da šest stanovalcev ostaja na zdravljenju v bolnišnicah po Sloveniji, v rdeči coni doma, ki so jo uredili v kletnih prostorih, pa imajo trenutno nameščenih 13 okuženih oseb. V domu imajo 130 stanovalcev, od tega se dva že nekaj časa zdravita v bolnišnici, zaposlenih pa je 75 oseb.