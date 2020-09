Rebalans je potreben, ker je bil proračun za leto 2020, ki ga je DZ sprejel novembra lani, pripravljen na popolnoma drugačnih izhodiščih, kot pa jih je začrtala epidemija covida-19.

Z njim se bodo letošnji odhodki državnega proračuna povečali za tri milijarde evrov na 13,39 milijarde evrov, prihodki pa se bodo zmanjšali za skoraj 1,6 milijarde evrov na 9,19 milijarde evrov. Namesto presežka bo tako državna blagajna konec leta izkazovala primanjkljaj, ki bo izraženo v deležu bruto domačega proizvoda znašal 9,3 odstotka.

Predsednik vlade Janez Janša je pojasnil, da je vlada letos za blaženje posledic epidemije porabila 4,6 milijarde evrov. Za plačila čakanja na delo in dodatke za prekomerno obremenitev je šlo 500 milijonov evrov. Dodatnih 500 milijonov pa še za oprostitev socialnih transferjev, bolniške in zvišanje nekaterih skladov za blaženje posledic epidemije. Kmetje in samozaposleni so prejeli okoli 130 milijonov evrov v obliki mesečnega dodatka, oprostitve prispevkov, nadomestil za izpad dohodka in bolniške. Upokojencem z nizkimi dohodki je vlada izplačala skoraj 70 milijonov evrov enkratnega dodatka. Študentom in drugim ranljivim skupinam še 30 milijonov evrov. Za reševanje turističnega gospodarstva pa je šlo še dodatnih 120 milijonov evrov v obliki bonov.

Zaradi povečane brezposelnosti so se stroški socialnih transferjev dvignili za 45 milijonov evrov, v zdravstveno in pokojninsko blagajno pa je šlo še 270 milijonov evrov. V rebalansu proračuna je prav tako predvidena splošna rezervacija za nove nepredvidene stroške epidemije v višini milijarde evrov.

Janša: Če se še bolj potrudimo, bomo že prihodnje leto izničili padec BDP Na drugi strani so se prihodki zmanjšali. Z naslova dohodnine državljanov bo prihodkov za 230 milijonov manj, 270 milijonov manj dohodkov z naslova DDV in 170 milijonov evrov zaradi manj trošarin. Prav tako bodo podjetja letos plačala manj davka od dohodka pravnih oseb. Janša meni, da je vlada sredstva porabila gospodarno in z ukrepi preprečila poslabšanje slike v Sloveniji. »Tudi če ne bi ukrepali, bi bil proračunski primanjkljaj enak oziroma še bistveno večji,« je ravnanje vlade utemeljeval premier. »Glede gospodarske in splošne kondicije države pa bi bili na točki, ko bi zelo težko računali na okrevanje v naslednjih letih.« To Janša pričakuje že za naslednje leto, čeprav napovedi za zdaj ne kažejo, da bi povsem izničili napovedani 7-odstotni padec BDP. »Če se bomo še dodatno potrudili, lahko dosežemo tudi to in postanemo ena redkih evropskih držav, ki je v relativno kratkem času enega leta in še malo nadoknadila padec,« je še povedal Janša, ki je obljubil velike napore za črpanje in gospodarno investiranje evropskih sredstev, pohvalil pa je tudi relativno nizek padec BDP, ki je nižji od povprečja v EU (8,3 odstotka) in naših sosedov (Avstrija 7,1 odstotka, Italija več kot 11 odstotkov, Hrvaška 11 odstotkov).

LMŠ: Zadolžili smo se prekomerno in to bomo morali plačati Igor Peček iz vrst LMŠ je Janši očital, da je to že drugi padec BDP ob njegovem predsedovanju vladi in mu očital, da je tolikšni padec BDP še višji od tistega po prvi Janševi vladi. »Zadolžili smo se prekomerno in to bomo morali odplačati,« je bil kritičen Peček in proračunu očital zelo obsežne rezerve, ki niso dovolj pojasnjene. »Vlada deli naš denar in mi smo tisti, ki bomo to plačali,« je še dodal. Ob tem je opozoril, da vlada znižuje sredstva protikorupcijski komisiji in državni revizijski komisiji. »Glede na vse afere in sume na korupcijo, ki so bili razkriti v zadnjih mesecih, nas to niti ne čudi,« je pripomnil ter sklenil, da LMŠ ne more podpreti proračuna, ki znižuje sredstva za znanost in izobraževanje ter kulturo, hkrati pa se nepojasnjeno zadolžuje in predvideva nepojasnjene rezerve v višini skoraj milijarde evrov.

SD: Vlada reže tam, kjer vidi sovražnike Poslanec SD Jani Prednik je dodal, da vlada sredstva zmanjšuje tudi varuhu človekovih pravic in informacijskemu pooblaščencu ter računskemu sodišču. Slednji skupaj s KPK in državno revizijsko komisijo bedijo nad tokovi javnega denarja in korupcijo, njihova naloga pa je tudi razreševanje sporov pri javnih naročilih. Očital je tudi znižanje sredstev fiskalnemu svetu, ki ima pomembno vlogo pri zagotavljanju dolgoročne stabilnosti javnih financ. Kritičen je bil še do dviga sredstev za kabinet predsednika vlade, vladnemu uradu za komuniciranje in vladnemu uradu za demografijo. »Ker so stolčki za to koalicijo pomembnejši, očitno, kot ustanovitev pravega demografskega sklada,« je pripomnil in očitkom nižanja sredstev za ustvarjanje novih delovnih mest dodal še: »Stalnega krčenja sredstev za delovni inšpektorat smo medtem že skoraj navajeni.« Sklenil je, da rebalans ni zgolj interventni poseg: »Ta vlada reže tam, kjer vidi sovražnike.«

Levica: Vlada pripravlja teren za privatizacijo zdravstva Poslanec Levice Miha Kordiš je bil kritičen tudi do koalicijskih poslancev, ki jim očita obnašanje, kot da nas zadolževanje ne bo nič stalo in bomo dobili 10,5 milijard evrov iz evropskih sredstev. »To je blef. Slovenija bo dobila zgolj 3,3 milijarde evrov nepovratnih sredstev,« je opozoril in dodal, da tudi 5,7 milijard evrov iz sklada za okrevanje ne bomo videli, temveč le 2,1 milijardi evrov. »Ostalo odpade na posojila. Pa še teh 2,1 milijardi evrov smo že ukrepe v prvi polovici leta,« je dodal. Opozoril je še na majhno razliko med sredstvi, ki si jih Slovenija lahko obeta iz evropskega proračuna za naslednjih sedem let, in sredstvi, ki jih bo v proračun v tem obdobju morala vplačati. Omenjena razlika na koncu nanese vsega 1,1 milijarde evrov. »Drobiž,« je bil kritičen Kordiš. »Poleg tega se sredstva ne bodo stekla v naš proračun, ampak se bo denar razdeljeval namensko. Prek razpisov. Janša in Šircelj nista izborila nikakršnega zastonj kosila, kot veselo lažeta. Večino tistega, kar bo prišlo, je vlada že porabila. Kako učinkovito je to storila, ne vemo, saj minister pojasnil ne daje.« Dodal je še, da bi za 2 milijardi evrov primanjkljaja, ki jih vlada po njegovi oceni ni dovolj dobro pojasnila, lahko zgradili 30 tisoč javnih stanovanj. Hkrati je omenil analize, da so se ob rekordnem padcu gospodarske rasti zaradi državne pomoči likvidnostne rezerve podjetij v prvi polovici leta povečale za kar 600 milijonov evrov. »To je maščoba iz državnih subvencij, nakopičena sočasno, ko so izginjala delovna mesta,« je še povedal. Napovedal pa je tudi, da vlada zdravstvu ne namenja dovolj sredstev, ker imajo v načrtu njegovo privatizacijo. »V vaši bolni fantaziji bo privatizacija magično odpravila probleme zdravstva, a ravno dosedanja jih je povzročila, dodatna jih bo še pospešila.«