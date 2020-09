Rebalans je potreben, ker je bil proračun za leto 2020, ki ga je DZ sprejel novembra lani, pripravljen na popolnoma drugačnih izhodiščih, kot pa jih je začrtala epidemija covida-19.

Z njim se bodo letošnji odhodki državnega proračuna povečali za tri milijarde evrov na 13,39 milijarde evrov, prihodki pa se bodo zmanjšali za skoraj 1,6 milijarde evrov na 9,19 milijarde evrov. Namesto presežka bo tako državna blagajna konec leta izkazovala primanjkljaj, ki bo izraženo v deležu bruto domačega proizvoda znašal 9,3 odstotka.

Po besedah finančnega ministra Andreja Širclja je rebalans pripravljen na realnih osnovah glede na razmere, v katerih živimo. Za blažitev posledic epidemije je predvidenih skupaj 3,1 milijarde evrov, je povedal na sobotni seji odbora za finance.

Ker so razmere še vedno nepredvidljive in ostajajo tveganja zaradi epidemije do razvoja zdravila ali cepiva visoka, pa je z rebalansom predvidena tudi večja proračunska rezerva. S tem bo po ministrovih besedah mogoče zagotoviti delovanje gospodarstva in vseh vitalnih služb za primer, da se bo virus širil še naprej in se bo okužilo še več ljudi.