Kiti, šlo naj bi za mrke pliskavke, so nasedli na odročnem, težko prehodnem in zelo redko poseljenem območju pri kraju Macquarie Harbour. Nedostopnost peščene obale, kjer se nahajajo, otežuje njihovo reševanje.

Okoli 40 posebej izurjenih reševalcev je kite s posebno opremo davi začelo vračati v vodo. »Običajno rešujemo živali, ki nasedejo na suhem in visoko na plaži. Tokrat je drugače, živali so delno v vodi, zato ne bo tako dolgo trajalo, da bodo zopet lahko plavale,« je novinarjem dejal biolog Kris Carlyon. Bo pa reševalcem verjetno povzročala preglavice veliko plimovanje, zato si bodo morali pomagati s čolni.

Nekatere živali so tudi prevelike za reševanje ali pa so na pretežko dostopnih območjih, je še pojasnil biolog. Reševalci se bodo zato po njegovih besedah osredotočili na tiste kite, ki imajo največ možnosti, da preživijo. Mrke pliskavke so lahko velike do sedem metrov in tehtajo do tri tone.

Po izkušnjah reševalcev lahko mrke pliskavke na obali preživijo tri do štiri dni. Carlyon je pojasnil, da so številni kiti »na mokrem in hladnem«, kar povečuje možnosti za njihovo preživetje.