Danes bo na severovzhodu razmeroma sončno in večinoma suho. Drugod bo spremenljivo, na zahodu pa pretežno oblačno, je zapisano na spletni strani agencije za okolje. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo možne plohe in posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter južnih smeri.

V sredo bo spremenljivo, na zahodu pretežno oblačno. Možne bodo plohe, predvsem ob morju tudi nevihte. Oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami se bo v zahodnem delu države nadaljevalo tudi v četrtek. Drugod bo deloma sončno, lahko nastane kakšna ploha. Pihal bo jugozahodnik, je še zapisano na spletni strani agencije za okolje.

Enakonočje ali ekvinokcij je sicer čas, ko se sonce nahaja natančno nad ekvatorjem, kar pomeni, da je nad obzorjem toliko časa kot pod obzorjem. Noč in dan sta tako približno enako dolga. Do pojava pride dvakrat letno, in sicer okoli 20. marca ob začetku pomladi in ob začetku jeseni. S septembrskim enakonočjem se na severni polobli začenja jesen, na južni pa pomlad.

Ob tej priliki svoja vrata virtualno odpira tudi astronomski observatorij Fakultete za matematiko in fiziko. Tako so za danes pripravili prireditev Dan odprtih vrat, ki bo potekala preko aplikacije Zoom in se bo začela ob 19. uri. Program je sestavljen iz več krajših prispevkov sodelavcev in znanstvenikov z observatorija, ki bodo udeležence prireditve popeljali po observatoriju. Program vključuje tudi praktične delavnice opazovanja s teleskopom, so sporočili iz astronomske skupine Fakultete za matematiko in fiziko. Povezava za vstop na prireditev je https://us02web.zoom.us/j/83622138030.

Naslednji letni čas, zima, se bo začela 21. decembra s Sončevim obratom ali zimskim solsticijem, ko bo dan najkrajši, noč pa najdaljša. Na južni polobli se takrat začenja poletje.