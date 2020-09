Nekateri študenti po krivici v karanteno

Pri ugotavljanju, kdo mora ob vstopu v Slovenijo v karanteno, prihaja do napak, je razvidno iz primera srbskega študenta. Da je to “zaradi prevelike obremenitve mejnih prehodov” mogoče, ministrstvo za zdravje priznava. Do 11. septembra so preklicali 31 odločb o karanteni.