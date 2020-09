Slovenski enologi: Iz majhnega znajo narediti veliko

Na svetovnem trgu vin obstaja vse več zvezdniških ikon iz sveta športa, politike in šovbiznisa, ki so postali ponosni lastniki posameznih vinskih hiš in kleti, vsi pa bolj kot ne posojajo svoja imena za blagovne znamke vin. Obstajajo tudi zvezdniški vinarji in samostojni enologi, ki svetujejo posameznim vinskim hišam in jim s svojim znanjem ter podpisom pomagajo ustvarjati njihovo vinsko blagovno znamko.