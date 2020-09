Ena izmed najbolj presenetljivih uporab cvetače je prav pica. Ko cvetačo pokuhate ali popečete in jih odstranite vodo, je zelo mehka in upogljiva in z njo lahko ustvarjamo po mili volji. Z njo lahko pripravite tudi prav okusne cvetačne kroglice. Za picino podlago cvetači dodate parmezan za okus in jajce, da sestavine drži skupaj. Seveda bo podlaga dosti bolj okusna, če ji dodate še malo soli in nekaj dišavnic oz. začimb. Uporabite lahko suh ali svež timijan ali origano, lahko pa tudi sesekljan peteršilj.

Priprava te cvetačne podlage je malenost dolgotrajnejša, saj vključuje peko ali pokuhavanje cvetače in ožemanje. Več vode ožamete, lažje jo potem oblikujete in po peki tudi držite tako, kot navadno pico – v roki.

Kaj date na pico, je seveda vaša odločitev. Izberite kar imate najraje in kar vam je na razpolago. Seveda s klasično paradižnikovo osnovo in mocarelo ne morete zgrešiti.

Preden pogledamo, kaj potrebujete za pripravo cvetačne podlage, pa še nekaj idej za porabo tiste polovice cvetače, ki vam bo ostala. Ker je cvetača zelo nevtralnega okusa, se odlično prilagaja vsem okusom, ki jo spremljajo, zelo uporabna pa je tudi zaradi svoje teksture. Surovo lahko uporabite v solati, z njo naredite fejk riž, jo skuhate in spečete in z njo pripravite pire, omako ter tudi božansko burger polpetko:

• Burger s cvetačnim polpetom, šparglji in jajcem (

• Cvetačna solata z gorčično-medenim prelivom in kranjsko klobaso

• Veganska kremna cvetačna omaka

• Cvetačni riž z mešano zelenjavo, ingverjem in mlado čebulo

• Kremna veganska cvetačna juha

• Neverjeten cvetačni zrezek z gobovo omako

Pa dober tek!

