Tokrat si je privoščil obisk finalnega dne kolesarske dirke po Franciji, in to kot vedno, kadar si je všeč, ovekovečil na instagramu. Sledilci so bili seveda zgroženi, a Pahorja to nikoli ne moti. Si je pa, kot je bilo videti na fotografiji, v Parizu na svoj nos nataknil masko, česar mu v Sloveniji, kot smo opazili, ni treba početi.

In medtem ko je naš predsednik očitno užival, ker so ga kamere spet snemale, so se za predsednikovo popularnost zaman potegovali v Kubedu. V tej vasi je potekala slovesnost ob 150. obletnico tabora, ki je potekal leta 1870. Pahor, ki je bil v nedeljo najavljen celo kot slavnostni govornik, se je proslavi spretno izognil in se opravičil, ker da je moral nenadoma v Pariz.

N.N.