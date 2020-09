Džumhur je prepričan, da trener ni okužen, saj je bolezen že premagal, v Parizu pa mu ne dovolijo ponoviti testa.

"S trenerjem sva bila po vseh zadnjih turnirjih skupaj. Testirali so naju 15 do 20-krat, vsi testi so bili negativni. V Rimu sva imela dve testiranji, tudi na prvem v Parizu sva bila negativna. Sobotni test pa je kar naenkrat pokazal, da je Petar okužen, čeprav ima v krvi protitelesa, saj je bolezen že prebolel. Čeprav je hotel povedati, da je lahko v takem primeru test tudi napačen, ga niso hoteli poslušati," je dejal Džumhur.

"Na žalost nam niso dali druge možnosti, če bi šlo za Rogerja Federererja ali Rafo Nadala, bi bilo najbrž drugače. A nas obravnavajo drugače, s tem se strinja tudi Novak Đoković, od katerega sem že dobil podporo v svojih prizadevanjih. A ne samo od njega, podprli so me še številni drugi igralci. Če se bo izkazalo, da so organizatorji storili napako, bomo zagotovo šli na sodišče," je napovedal Džumhur.