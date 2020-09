Namesto da bi Hojsa postavili pred dejstvo, da po zakonih od 30. junija, ko je nepreklicno odstopil, ni več minister, smo lahko v petek, 18. septembra, gledali maratonsko »predstavo za javnost«, kot je interpelacijo napovedal novinar in Janšev podpornik Igor Pirkovič. Hkrati je dodal Hojsu v prid: »Težko si predstavljam, da bi Hojs samovoljno posegel v samostojnost odločevalcev in spreminjal odločbe kar tako po domače.« Česa vsega je Hojs v resnici sposoben, smo lahko spremljali ves čas njegovega ministrovanja in »ministrovanja«, v teh 17 urah pa tudi, česa ste sposobni koalicijski poslanci. Še enkrat ste dokazali, da je za vas rušenje demokratičnih standardov deveta briga in da vlada ena sama stranka in ne štiri enakovredne. Posebno v takih primerih pomeni sklicevanje na koalicijsko pogodbo, da ne boste podpirali interpelacije ministrov, pomanjkanje etike in morale.

Sama pa bi to interpelacijo raje poimenovala farsa. Zakaj? Do nje sploh ne bi smelo priti. Kako lahko odstavljate nekoga z ministrskega položaja, če ga po ustavi in zakonu več ne zaseda? Hojs od 30. junija ni več minister in njegov sekretar ni več sekretar, pa čeprav se delata, da sta še. In vse Hojsove odločitve ter akti so po 30. juniju nični (Andraž Teršek).

Še včeraj zvečer sem v oddaji Politično poslušala pozicijsko poslanko, kako vneto pričakujejo, kaj se bosta Hojs in Janša dogovorila za naprej. To pričakovanje se mi zdi naravnost smešno, ker je glede na opisana dejstva popolnoma nepomembno. Za državljane je pomembno nekaj drugega, in sicer, kaj boste zdaj ukrenili vi, poslanci.

Polona Jamnik, Bled