Zahtevam odgovor na dve javni ovadbi

Pred dvema mesecema (22. julija) sem v Dnevniku objavil javno ovadbo zoper sodnico, ki je po mojem mnenju zagrešila hudo kaznivo dejanje, ko je 17. marca sodnemu izvršitelju ukazala, da s silo dokonča neuspešno začeto, več ur trajajočo »izvršbo« – odvzem otrok materi in izročitev očetu. To se je dogajalo pred očmi mnogih sosedov, ki so potem zlasti v reviji Zarja-Jana nazorno opisovali to grozljivo in za pravno državo povsem neverjetno dogajanje, ostro so ga obsodili tudi nekateri strokovnjaki, vključno z neko sodnico (ki pa se, simptomatično, ni upala javno podpisati!), revija pa je tudi sama podala javno ovadbo zaradi tega dejanja. Dve ovadbi materine prve odvetnice, zastavljeni dosti širše (zaradi še drugih hudih kršitev, zagrešenih po njenem – in tudi mojem – mnenju že pri sojenju v tej zadevi), sta bili že zavrnjeni – o drugih dveh (javnih!) ovadbah samo za povsem očitno kaznivo dejanje, zagrešeno pri »izvršbi« z odvzemom otrok, pa tožilstvo še vedno molči… Da ne govorim o vseh vlogah in zahtevah, ki jih je doslej na sodišča vlagal materin sedanji odvetnik, ki je nekaj o tem povedal tudi javno v večernem dnevniku na nacionalni TV.