V bolnišnici v Rusiji je po 20. avgustu, ko je na letu iz Sibirije proti Moskvi nepojasnjeno zbolel, preživel dva dneva, preden so ga prepeljali na zdravljenje v Berlin.

Danes je na blogu zapisal, da sta dva neodvisna laboratorija v Franciji in na Švedskem ter laboratorij nemške vojske potrdili prisotnost novičoka v in na njegovem telesu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izpostavil je, da v Rusiji še vedno niso uvedli preiskave njegove zastrupitve, medtem ko v ruskih pogovornih oddajah namigujejo, da so ga zastrupile zahodne obveščevalne službe ali njegovi zavezniki. Drugega ni niti pričakoval, je dejal, ob tem pa od ruskih oblasti zahteval, da mu vrnejo oblačila, ki so mu jih slekli, preden so ga golega prepeljali v Nemčijo. V prvem zapisu na blogu od zastrupitve je še izpostavil, da gre za pomembne dokaze glede na to, da je velika verjetnost, da je bil zastrupljen preko fizičnega kontakta.

Na Instagramu pa je objavil fotografijo s soprogo Julijo, s katero sta poročena 20 let. Zapisal je, da se svoje bolezni spomni le malo, da pa mu soproga pomaga pri okrevanju. »Zdaj vem iz izkušenj: Ljubezen zdravi in te vrne v življenje,« je zapisal.

Sodelavci Navalnega so pred dnevi sporočili, da so novičok odkrili na steklenici vode v njegovi hotelski sobi v sibirskem Tomsku. Sledi novičoka na steklenici je potrdil laboratorij v Nemčiji, kateremu so sodelavci Navalnega predali več predmetov iz politikove hotelske sobe. Pred tem so domnevali, da je bil zastrupljen na letališču v Tomsku.

Kremelj vztrajno zavrača navedbe o zastrupitvi, ker da je ruski zdravniki niso ugotovili.