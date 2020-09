Tadej Pogačar o tem, kakšna je bila skrivnost zmage na kronometru

"Pred kronometrom sem si prepeval, tudi na glas, in poplesaval na glasbo, da mi je dalo to energije. V moji glavi je bil že čudovit dan: končal bi kot drugi, najboljši mladi kolesar in še najboljši hribolazec. Bil sem srečen."