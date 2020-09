Poslanec SAB Andrej Rajh je premierja vprašal, kako namerava skrajšati čakalne vrste in zaskrbeti dostopnost zdravstvene oskrbe. O zdravstvu in čakalnih je premierja spraševala tudi poslanka LMŠ Lidija Divjak Mirnik.

Janša je v odgovor priznal, da je covid v Sloveniji in povsod po svetu zaustavil veliko normalnih dejavnosti v zdravstvenih sistemih. »Tudi v bistveno bogatejših državah in državah z bistveno bolj razvitimi zdravstvenimi sistemi,« je povedal Janša. »Dejstvo je tudi, da je takšno stanje v Sloveniji trajalo relativno malo časa, ker smo bili med prvimi sposobni razglasiti konec epidemije in povrniti normalno delovanje zdravstva. Je pa stanje povzročilo posledice. Vse to se nam lahko ponovi, če ukrepi, ki so v veljavi povsod po Evropi, v Sloveniji niso dosledno upoštevali. Prva žrtev bo zdravstvo. Najprej se bo krčila preventivna, kasneje pa se lahko začnejo zadeve odvijati precej divje.«

Je pa premier zanikal očitke, da se vlada v tem času na nastalo situacijo ni finančno odzvala. »Zdravstvu je bilo namenjenih 210 milijonov evrov dodatnih sredstev iz proračuna,« je pojasnil. »V rebalansu proračuna so namenjena dodatna sredstva zdravstvu. V petem protikoronskem paketu, ki ga boste dobili v naslednjih dneh, bodo predlogi ukrepov, na podlagi katerih bo možno angažirati dodatne kapacitete v slovenskem zdravstvu, da se prepreči ponavljanje situacije, ki smo ji bili priča.« Ob tem pa je kot temeljni problem slovenskega zdravstva iz postavil kadrovsko podhranjenost in izpostavil, da za izobrazbo novega zdravnika potrebujemo 6 let študija in 6 let specializacije. »Če kdo v tej dvorani misli, da se to da skrajšati na 4 mesece, naj pove, kako. Bo dobil vse Nobelove nagrade, ki so na razpolago,« je bil do očitkov na račun vlade kritičen premier. »Teh kadrov, ki manjkajo, v 4 mesecih nismo bili sposobni ustvarit. Ne da se jih uvozit. Hkrati je iz slovenskega zdravstva odšlo nekaj 100 ljudi. Tako zdravnikov kot medicinskih sester.« Je pa priznal, da ima ta problem tudi organizacijski vidik in zagotovil, da je vlada glede tega storila veliko. »Za jesensko obdobje je narejen načrt za vse zdravstvene ustanove, ki ga spomladi ni bilo. Sedaj vsaka bolnišnica ve, kaj je storiti in kje so rezerve. Je pa teh rezerv zelo malo,« je še povedal in dodal: »Javno zdravstvo je zelo zlorabljena beseda v Sloveniji. Bolj kot se podpira javno zdravstvo, bolj ljudje, ki delajo tam, bežijo iz njega. Lotili se bomo problema, tam, kjer obstaja. Pripravlja se izločitev storitvenega dela javne uprave iz administrativnega in vzpostavitev novih pogojev.« Ob tem je nujnost dviga plač zdravnikov podkrepil še z opozorilom, da EU pomeni tudi skupen prostor, kjer lahko iščeš delo in greš tja, kjer si bolje plačan.