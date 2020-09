Med epidemijo, ki jo je vlada razglasila 12. marca, je veljala vrsta ukrepov, namenjenih zajezitvi širjenja okužb. Med njimi so bili tudi zaprtje šol, prepoved organizirane športne vadbe, prepoved uporabe igrišč in združevanja na javnih prostorih.

Omejevanje telesne dejavnosti med epidemijo pa je imelo pri otrocih posledice, kaže analiza podatkov meritev, ki so jih na več kot sto osnovnih šolah izvedli po vrnitvi učencev v šolske klopi v maju in juniju.

Analiza tako vključuje podatke več kot 20.000 otrok od 1. do 9. razreda osnovne šole, po navedbah njenih avtorjev s Fakultete za šport pa daje "dovolj zanesljivo sliko" o trendih sprememb, ki so se zgodile med zadnjimi meritvami aprila 2019 in meritvami, izvedenimi po epidemiji junija 2020.

Rezultate analize bodo podrobneje predstavili v torek na novinarski konferenci. Ena njenih ključnih ugotovitev pa je, da je prišlo do upada gibalne učinkovitosti pri skoraj dveh tretjinah otrok. Splošna gibalna učinkovitost je pri povprečnem slovenskem otroku upadla za več kot 13 odstotkov.