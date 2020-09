V petek popoldne sta si odvzem vozniškega dovoljenja in obdolžilni predlog prislužila tudi voznici, stari 39 oz. 45 let. Prvo so policisti ustavili pri Ankaranu in je v opitem stanju pričela razgrajati in kričati, napihala pa je 0,83 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Na Srminu pa so 45-letnici iz okolice Domžal izmerili kar 1,09 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, so danes sporočili iz koprske policijske uprave.

V soboto je bil v Portorožu na vrsti 36-letni Koprčan, ki mu je alkotest pokazal 0,75 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, sledi mu obdolžilni predlog.

Bolj dramatično je bilo v nedeljo zjutraj v Izoli, kjer je napihala 45-letna Vrhničanka. Alkotest ji je pokazal 0,80 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Z rezultatom preizkusa se ni strinjala, zapisnik pa je podpisala. Odrejen ji je bil strokovni pregled, ki pa ga je odklonila. Policisti so zoper njo odredili pridržanje, sledi obdolžilni predlog.

Alkohol je botroval tudi prometni nesreči, ki se je pripetila nekaj minut po polnoči v Strunjanu. 29-letni Pirančan je med vožnjo po stari strunjanski cesti od Strunjana proti Belokriški zaradi vožnje preblizu desnemu robu s sprednjim desnim delom trčil v sprednji desni del nepravilno parkiranega osebnega avtomobila, last 35-letne domačinke.

Pirančana so izsledili nad Bernardinom, kjer so policisti ugotovili, da je zaradi neuporabe varnostnega pasu pri trku z glavo udaril v volan in se poškodoval. Odrejen preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 0,5 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, začasno pa mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in prepovedana nadaljnja vožnja.

29-letniku so policisti izdali tudi plačilni nalog, prav tako lastnici napačno parkiranega vozila, so še sporočili iz policije.