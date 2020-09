V torek bo na severovzhodu razmeroma sončno in večinoma suho. Drugod bo spremenljivo, na zahodu pretežno oblačno z možnostjo ploh in posameznih neviht. Ponekod bo pihal veter južnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo spremenljivo, na zahodu pretežno oblačno. Možne bodo plohe, predvsem ob morju tudi nevihte. V četrtek bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Drugod bo deloma sončno, lahko nastane kakšna ploha. Pihal bo jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad osrednjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Vremenske motnje so oddaljene od nas. S šibkimi jugozahodnimi vetrovi k nam doteka nekoliko bolj vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno od nas sončno. Drugod bo nekaj več oblačnosti. Na območju severnega Jadrana bodo možne plohe in nevihte, te so popoldne možne tudi v Alpah. V torek bo v krajih vzhodno od nas večinoma sončno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.