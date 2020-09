V Pegazovem domu v Rogaški Slatini dve novi okužbi, v domu na Grmovju pa ena

V Pegazovem domu starejših v Rogaški Slatini so konec tedna potrdili dve novi okužbi pri stanovalcih, tako da je okuženih 18 stanovalcev in pet zaposlenih, je danes povedala direktorica doma Kristina Kampuš. V Domu Nine Pokorn na Grmovju pri Žalcu, kjer prebivajo osebe s težavami v duševnem zdravju, pa imajo eno novo okuženo stanovalko.

Kampuševa je tudi dejala, da so se v soboto iz bolnišnice vrnili trije okuženi stanovalci z novim koronavirusom, ki so jih namestili v rdečo cono doma, ki je ločeno organizirana v kletni etaži doma. V to cono so namestili tudi oba na novo okužena stanovalca. V bolnišnici na zdravljenju ostajajo trije stanovalci, njihovo zdravstveno stanje pa je stabilno.

Po besedah Kampuševe so stanovalci v domu izolirani v svojih sobah, nekateri pa so začasno premeščeni iz sob, kjer je bila potrjena okužba, v drugo sobo oz. drugo skupino.

Direktor Doma Nine Pokorn na Grmovju pri Žalcu Tomaž Lenart je danes za STA povedal, da so v nedeljo vzeli kontrolne brise v zadnji sivi coni 20 stanovalkam in 10 zaposlenimi. Pri eni stanovalki je bil test pozitiven, pri ostalih pa negativen. Dejal je, da je okužena stanovalka, ki je asimptomatska, bivala v sobi sama, zato ne pričakuje, da bi še koga okužila.